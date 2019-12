Verkehr

17:03 Uhr | 14.12.2019

S3 und S31 fahren ab Sonntag Morgen

S-Bahnhof Elbbrücken eröffnet

Der neue S-Bahnhof Elbbrücken ist am Sonnabendmittag symbolisch in Betrieb genommen worden. Ab Sonntagmorgen verbindet der neue Halt die Strecke zwischen Hauptbahnhof und Hamburg-Harburg mit der Hafencity. Laut Bahn sollen dann täglich 470 S-Bahnen der Linien S3 und S31 dort halten. Ein Fußgänger-Übergang, der sogenannte Skywalk, verbindet den neuen S-Bahnhof mit der U-Bahnhaltestelle. Pendler Richtung Hafencity oder Jungfernstieg können jetzt bereits hier umsteigen, was den Hauptbahnhof entlasten soll.