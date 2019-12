Politik

18:03 Uhr | 13.12.2019

Soziales Konzept für den ÖPNV

Grüne stellen ihr HVV-Preissystem vor

Die Regelung des Hamburger Nahverkehrs ist eines der zentralen Themen im Hamburger Bürgerschaftswahlkampf. Dabei sind sich alle Parteien einig, dass die Verkehrswende schnellstmöglich herbeigeführt werden muss, um die langfristigen Klimaziele zu erreichen. Wie die SPD es schaffen will die Hamburger und Hamburgerinnen von den Autos in die Busse und Bahnen zu bewegen, stellte sie in den letzten Tagen vor. Heute waren dann die Grünen mit ihrem HVV-Ticketsystem an der Reihe.