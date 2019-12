Verkehr

15:21 Uhr | 13.12.2019

Ab März 2020 auch barrierefrei

U3-Haltestelle Landungsbrücken fertiggestellt

Ab dem 16. Dezember halten die Züge der U3 auch wieder an der Haltestelle Landungsbrücken. Das teilte die Hochbahn heute mit. Die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen an der über 100 Jahre alten, denkmalgeschützten Haltestelle konnten noch vor den Feiertagen abgeschlossen werden und sie ist dann wieder für täglich rund 29.000 Fahrgäste geöffnet. Bis März 2020 soll auch der Ausbau der Barrierefreiheit an der Haltestelle abgeschlossen werden.