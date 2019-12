Stadtgespraech

08:23 Uhr | 13.12.2019

Klimaaktivisten ziehen ernüchterndes Fazit

Ein Jahr Fridays for Future

Die Klimaaktivisten von Fridays for Future haben ein Jahr nach Beginn der Demonstrationen in Hamburg ein ernüchterndes Fazit gezogen. Trotz allen Forderungen sei weder Deutschland noch ein anderes Land auf dem Weg, das 1,5 Grad-Ziel einzuhalten, sagte Mitorganisatorin Nele Brebeck. Heute wird erneut in Hamburg und in vielen weiteren Städten in Deutschland gestreikt. Anlässlich des Jubiläums soll sich die heutige Kundgebung mit Reden über die Entwicklung der Bewegung und weiteren Aktionen an die allererste Demo orientieren.