17:34 Uhr | 12.12.2019

Die Drohnen sollen Schadpflanzen ausfindig machen

Drohnen als Helfer in der Landwirtschaft

Immer häufiger werden Drohnen in ganz verschiedenen Bereichen hier bei uns in Hamburg eingesetzt. Während sie am Flughafen hier in Hamburg zum Beispiel zu großen Problemen führen können und der Airport jetzt sogar ein Drohnen-Abwehr-System testet, sieht die Hamburger Landwirtschaft ganz viel Potenzial in den fliegenden Kameras.