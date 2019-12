Stadtgespraech

13:04 Uhr | 12.12.2019

Unternehmen aus NRW klagt

Casino Esplanade: Verlängerung geht vor Gericht

Am Freitag wird vor dem Oberlandesgericht über die Verlängerung des Vertrages der Spielbank Hamburg verhandelt. Ein Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen klagt dagegen, dass die aktuellen Betreiber das Casino an der Esplanade weiterführen dürfen. Im Vergabeverfahren der Innenbehörde hatte sich im Sommer die Spielbank Hamburg „Jahr+Achterfeld GmbH“ durchgesetzt. Der andere Bewerber, die Gauselmann-Gruppe aus Nordrhein-Westfalen will diese Entscheidung nicht hinnehmen. Die aktuelle Spielbank-Konzession für das Casino an der Esplanade läuft Ende dieses Jahres aus.