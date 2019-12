Gesellschaft

12:23 Uhr | 12.12.2019

Druck auf Arbeitgeberseite erhöhen

Streik bei Galeria Kaufhof

Die Gewerkschaft ver.di hat heute die Mitarbeiter von Galeria Kaufhof bundesweit zu einem Warnstreik aufgerufen. Hier in Hamburg streikten nur die Beschäftigten im Alstertal-Einkaufszentrum. Die Streikenden fordern eine tarifvertragliche Lösung zur Sicherung ihrer Arbeitsplätze. Mit dem Streik will ver.di den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen. Denn heute und morgen finden die Tarifverhandlungen in Hannover statt.