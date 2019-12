Blaulicht

11:51 Uhr | 12.12.2019

Bauarbeiter an Oberschenkel verletzt

Arbeitsunfall in der HafenCity

In der HafenCity hat sich am Morgen ein Arbeiter in einer Baugrube verletzt. Offenbar zog sich der Bauarbeiter eine Oberschenkelverletzung zu. Aufgrund der Tiefe der Baugrube gestaltete sich die Bergung der verletzten Person schwierig, sodass die Feuerwehr alarmiert wurde, um die Person aus der Grube zu befördern. Der Verletzte ist in ein Krankenhaus gebracht worden.