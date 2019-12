Das sind Hamburgs Sportler des Jahres

Sport

Golferin Henseleit als Sportlerin des Jahres gekürt

Bereits zum 14. Mal sind gestern Abend Hamburgs Sportler des Jahres in der Volksbank Arena gekürt worden. Ruderer Thorben Johannesen bekam bereits zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung als Sportler des Jahres. Der Ehrenpreis des Abends ging an Wladimir Klitschko. Beste Sportlerin wurde die 20-jährige Golferin Esther Henseleit. Als bestes Team wurde die Basketballmannschaft Hamburg Towers für ihren Aufstieg in die Bundesliga ausgezeichnet. Insgesamt wurden mehr als 300 Hamburger Sportlerinnen und Sportler geehrt.