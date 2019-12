Kunst und Kultur

16:43 Uhr | 11.12.2019

Denkmalgeschütztes Försterhaus wird saniert

Kulturinsel Bramfeld soll ab 2021 entstehen

Um das kulturelle Angebot in Bramfeld zu erweitern, soll in den nächsten Jahren die „Kulturinsel Bramfeld“ entstehen. Diese setzt sich aus dem bereits bestehenden Kulturzentrum Brakula und dem benachbarten Försterhaus zusammen, welches nun umfangreich saniert und modernisiert werden soll. Die ersten Arbeiten an dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude sollen Anfang 2021 beginnen. Finanziert wird das 1,3 Millionen Euro teure Projekt anteilig vom Bezirk, der Finanzbehörde sowie dem Bund.