12:54 Uhr | 11.12.2019

"Hamburg muss Handeln"

Hamburger Unternehmen unterstützen FFF

Unter dem Namen „Hamburg muss Handeln“ haben sich 240 Hamburger Verbände, NGOs, Stiftungen und Unternehmen, darunter der ADFC, hinter die Forderungen von Fridays For Future gestellt. Die Bewegung fordert, dass Hamburg bis 2035 klimaneutral werden müsse. Nur so ließe sich das Ziel der 1,5 Grad-Grenze des Pariser Klimaschutzabkommens einhalten. In einem offenen Brief ruft „Hamburg muss Handeln“ die Hamburgische Bürgerschaft und den Senat auf, die insgesamt 18 Forderungen von Fridays For Future entsprechend umzusetzen. Dazu gehört beispielsweise der Umstieg auf erneuerbare Ernergieerzeugung und ein Vetorecht für die Hamburger Umweltbehörde.