Blaulicht

11:59 Uhr | 11.12.2019

Transporter fährt auf LKW auf

Schwerer Unfall im Elbtunnel

Im Elbtunnel hat es am Vormittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Dabei fuhr ein Transporter auf einen vor ihm fahrenden 40 Tonnen schweren LKW auf. Der Transporter-Fahrer musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Wegen des Unfalls musste die östliche Elbtunnel-Röhre in Richtung Norden gesperrt werden. Autofahrer müssen sich auf Staus einstellen.