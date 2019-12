Verkehr

08:24 Uhr | 11.12.2019

S-Bahn-Station eröffnet mit einem Jahr Verspätung

Elbbrücken: Ab Sonntag halten hier die S-Bahnen

Nachdem die Haltestelle Elbbrücken von U-Bahnen bereits seit einem Jahr angefahren wird, soll am Sonntag nun auch die erste S-Bahn in der Station halten. Gegen 3:50 Uhr soll dort der erste S-Bahn-Zug einfahren. Schon am Abend ist die offizielle Eröffnung angesetzt. Eigentlich hätte die S-Bahnhaltestelle schon vor einem Jahr eröffnen sollen, wegen Hindernissen im Boden hatte sich der Bau aber dann verzögert. Die Kosten für die gläserne S-Bahnstation sollen sich auf rund 70 Mio. belaufen, ursprünglich waren rund 40 Mio. Euro angesetzt.