Stadtgespraech

06:16 Uhr | 11.12.2019

Lärmdämmung, Chillout-Areas und neue Farben

Hamburger Meile wird saniert

Die Hamburger Meile soll aufwendig modernisiert werden. Wie das Hamburger Abendblatt berichtet, plant der Betreiber mehr als 10 Millionen Euro in das Shoppingcenter zu investieren. Geplant ist eine Geräuschdämmung auf dem Dach sowie die Aufwertung der Räumlichkeiten durch helle Farben. Zudem sollen in der „Meile“ mehrere Loungebereiche zum Verweilen einladen. Bis 2020 soll der Umbau abgeschlossen sein. Täglich besuchen rund 24.000 Menschen das Einkaufszentrum in der Hamburger Straße.