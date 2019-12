Blaulicht

06:35 Uhr | 10.12.2019

Schockmoment in einer Bar im Levantehaus

Kellner mit Messer angegriffen

Nachdem am Montagabend in einer Bar im Levantehaus ein Kellner mit einem Messer schwer verletzt worden war, konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter noch in der Nacht festnehmen. Zuvor war es auch bisher ungeklärter Ursache zum Streit zwischen dem Kellner und dem Gast gekommen. Der Täter konnte daraufhin fliehen. Das Landeskriminalamt hat hat die Ermittlungen übernommen.