Blaulicht

18:20 Uhr | 09.12.2019

Nach Gasalarm in Bahrenfelder Chaussee

Defekte Heizung offenbar Ursache

Nachdem am Sonntagabend ein Mehrfamilienhaus in der Bahrenfelder Chausse wegen eines Gasalarms evakuiert worden war, sind nun alle Wohnungen wieder freigegeben. Wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber Hamburg1 bekannt gab, wird nun noch die Heizung in der Wohnung des Verstorbenen untersucht. Die Hintergründe des Todes sind allerdings weiterhin unklar. 23 Personen mussten aufgrund des Gasalarms gestern aus dem Haus gerettet und anschließend notärztlich versorgt werden. Zuvor hatten die Rettungskräfte einen älteren leblosen Mann vorgefunden.