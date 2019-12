Blaulicht

14:27 Uhr | 09.12.2019

Täter auf der Flucht

Geldbote in Barmbek ausgeraubt

In der Schwalbenstraße in Barmbek ist am Mittag ein Geldbote von zwei Männern körperlich angegriffen und überfallen worden. Wie die Polizei gegenüber Hamburg1 bestätigte, flohen beide Täter mit dem Geld in die U-Bahn-Station Habichtstraße. Sofortige Fahndungsmaßnahmen mit einem Spürhund und dem Polizeihubschrauber Libelle blieben ohne Erfolg. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.