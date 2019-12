Politik

12:59 Uhr | 09.12.2019

Neuer Bildungsplan in Hamburg

Vorschulpflicht bei Förderbedarf

Mit einem neuen Bildungsplan will Hamburg die Kernkompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen der Grundschülerinnen und Grundschüler stärken. Dafür soll unter anderem bei Förderbedarf der einjährige Besuch einer Vorschule ab August kommenden Jahres zur Pflicht werden, um die Kinder besser auf die Grundschule vorzubereiten und mehr Chancengerechtigkeit zu erlangen. Der neue Bildungsplan soll für ausgewählte Lernbereiche wichtige Vorgaben und Unterrichtsbeispiele liefern. Noch in dieser Woche will die Schulbehörde konkrete Maßnahmen vorstellen.