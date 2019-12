Kunst und Kultur

11:53 Uhr | 09.12.2019

Neues Musical soll 2021 starten

Die Eiskönigin kommt nach Hamburg!

Das Disney-Musical „Die Eiskönigin“ kommt nach Hamburg. Ab Frühjahr 2021 soll das weltberühmte Stück in Hamburg gespielt werden. Bereits in den kommenden Wochen soll der Cast für die Schauspieler starten. Wo genau das Stück in Hamburg aufgeführt werden soll, ist noch unklar. Neben Hamburg wird die Eiskönigin auch in Sydney und London anlaufen. Bisher war das Stück nur am Broadway in New York City zu sehen.

(Foto: Frozen - the Broadway Musical)