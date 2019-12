Blaulicht

07:50 Uhr | 09.12.2019

Mehrfamilienhaus musste evakuiert werden

Gasalarm in Bahrenfeld

In der Bahrenfelder Chaussee ist am Sonntagabend ein Mehrfamilienhaus aufgrund eines Gasalarms evakuiert worden. Zuvor waren die Rettungskräfte in eine Wohnung gerufen worden, in der ein älterer Mann leblos vorgefunden worden war. Dabei wurden insgesamt 23 Personen notärztlich versorgt und in Sicherheit gebracht. Nach etwa 30 Minuten Belüftung konnte von der Feuerwehr erste Entwarnung gegeben werden. Ob die erhöhten Kohlenmonoxid-Werte im Zusammenhang mit dem Tod des älteren Mannes stehen, ist noch unklar.