Gesellschaft

16:03 Uhr | 08.12.2019

Schulsenator plant Gehaltserhöhung

Mehr Geld für Grundschullehrer

Schulsenator Ties Rabe plant die Gehälter der Grundschullehrer in Hamburg anzuheben. So sollen die Lehrkräfte stufenweise bis 2023 auf die gleiche Gehaltsstufe mit Lehrern an Gymnasien, Sonderschulen oder Berufsschulen gestellt werden. Erstmals sollen die Gehälter zusätzlich zu den üblichen Tariferhöhungen zum 01. August 2021 um 150 Euro angehoben werden. Die Besoldungserhöhung sei ein großer Kraftakt, sagte Rabe. Die Stadt sichere so aber, dass Hamburg im bundesweiten Vergleich auch künftig für Grundschullehrkräfte attraktive Arbeitsplätze biete, so Rabe weiter.Insgesamt werden in Hamburg derzeit etwa 59.100 Schülerinnen und Schüler an Grundschulen unterrichtet.