15:58 Uhr | 08.12.2019

Wetterchaos in Hamburg

Sturmböen mit bis zu 80 km/h

In Hamburg sind am Wochenende Sturmböen mit bis zu 80 km/h durch die Stadt geweht. Dabei hat sich unter anderem wie hier am Hummelsbütteler Markt eine Plane von einem Gerüst gelöst. Um zu verhindern dass Teile der Plane auf die Straße fliegen haben Einsatzkräfte die Plane gesichert. Auch am Flughafen in Fuhlsbüttel sorgten die Sturmböen dafür, dass der Landeanflug für viele Flugzeuge etwas unruhiger wurde.