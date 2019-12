Verkehr

Luftqualität hat sich verbessert

Nach Dieselfahrverboten

Die Luft an der Max-Brauer-Allee und an der Stresemannstraße hat sich nach Informationen des Hamburger Abendblatts verbessert. So soll laut Umweltbehörde die Stickoxid-Belastung an beiden Straßen gesunken sein. In den ersten elf Monaten des Jahres sollen an der Max-Brauer-Allee durchschnittlich 41 Mikrogramm Stickoxid je Kubikmeter in einem Abstand von 1,5 Meter über dem Boden gemessen worden sein. Das entspricht fünf Mikrogramm weniger als noch im kompletten Vorjahr. Im Mai 2018 sind die Dieselfahrverbote für Autos mit Dieselmotoren, die nicht die Abgasnormen nach Euro-6 erfüllen, verhängt worden.