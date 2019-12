Verkehr

13:09 Uhr | 06.12.2019

Zuvor noch Vollsperrung

A7-Lärmschutztunnel in Schnelsen eingeweiht

Nach 5 Jahren Bauzeit sind heute beide Röhren des A7-Lärmschutztunnels in Schnelsen eingeweiht worden. Vorher hatten sich die Autofahrer in Nord- und Südrichtung noch die Oströhre geteilt. Damit ist jetzt Schluss, aber bevor der Tunnel am Montag endgültig in Betrieb genommen werden kann, stehen am kommenden Wochenende noch abschließende Arbeiten an. Für die Arbeiten wird von heute Abend 22 Uhr bis Montagmorgen um 5 Uhr der Abschnitt zwischen dem Dreieck Hamburg Nordwest und Schnelsen Nord auf der A7 erneut für 55 Stunden vollgesperrt. Die Verkehrsbehörde warnt vor größeren Verkehrsbehinderungen. Am Montagmorgen um 5 Uhr sollen dann die zwei Spuren pro Tunnelröhre frei sein. Die dritte Spur je Fahrtrichtung wird erst ab Januar befahrbar sein.