18:07 Uhr | 05.12.2019

120 Millionen Euro von Bund und Stadt

Kampnagel wird modernisiert

Es war eine tolle Nachricht für alle Kulturschaffenden vor gut einem Monat: Der Haushaltsausschuss des Bundestages verabschiedete den Kulturetat und bewilligte einen echten Geldregen für Hamburg: Mehr als 195 Millionen Euro fließen in den kommenden Jahren in Hamburgs Theater und Museen. Allein 60 Millionen Euro gehen an Kampnagel. damit soll die Kulturfabrik komplett modernisiert werden. Und die Verantwortlichen lassen mit den neuen Plänen nicht lange auf sich warten.