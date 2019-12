Gesellschaft

17:43 Uhr | 05.12.2019

Böllerverbot wegen Sicherheitsbedenken

Silvester: Feuerwerksverbot am Jungfernstieg

Immer wieder ist dieses Thema in den letzten Jahren diskutiert worden: Feuerwerk zu Silvester ja oder nein? In der aktuellen Klimadebatte werden die Forderungen zumindest nach einem privaten Böller-Verbot jetzt immer lauter. Und scheinbar mit Erfolg - Denn seit heute ist klar: rund um den Jungfernstieg wird es in diesem Jahr kein Silvesterfeuerwekr geben. Allerdings geht es bei diesem Verbot weniger um den Umweltaspekt, sondern vielmehr um die Sicherheit.