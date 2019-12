Politik

15:18 Uhr | 05.12.2019

Senat muss Luftreinhalteplan überarbeiten

Weitere Diesel-Fahrverbote in Hamburg möglich

In Hamburg sind weitere Diesel-Fahrverbote nicht ausgeschlossen. Das geht aus einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes hervor, die heute bekannt wurde. Demnach ist der Senat aufgefordert, den derzeit gültigen Luftreinhalteplan zu überarbeiten und schnellstmöglich für eine Einhaltung der Grenzwerte zu sorgen. Mögliche Maßnahmen könnten neben aktuellen Dieselfahrverboten in der Max-Brauer-Allee und Stresemannstraße weitere Durchfahrtsbeschränkung sein, etwa in der Habichtstraße sowie der Spalding- und Nordkanalstraße. Der BUND hatte zuvor gegen den Luftreinhalteplan geklagt.