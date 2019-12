Gesellschaft

12:22 Uhr | 05.12.2019

Durchschnittlich rund 40 Quadratmeter Wohnfläche

Wohnen in Hamburg überdurchschnittlich teuer

Das Wohnen in Hamburg ist deutlich teurer als in anderen Bundesländern.So haben die Hamburger im vergangenen Jahr im Durchschnitt rund ein drittel ihrer Einkünfte für die Miete gezahlt. Das gab das Statistikamt Mitte am Mittwoch bekannt. Im Durchschnitt stehen Mietern in Hamburg rund 40 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung.Die meisten Wohnungen sind Teil von Mehrfamilienhäusern und werden mit Gas oder Fernwärme beheizt.