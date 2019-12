Stadtgespraech

11:46 Uhr | 05.12.2019

Hintergrund ist steigendes Sicherheitsrisiko

Böllerverbot an der Binnenalster

Der Hamburger Senat hat ein generelles Böllerverbot an der Binnenalster für die Silvesternacht ausgesprochen. Grund hierfür sei die problematische Entwicklung in den vergangenen Jahren, so Innensenator Andy Grote. So wurden Menschen immer wieder mit Böllern beworfen und Raketen in die Menge geschossen. Die Polizei begrüßt das Verbot, denn mit der steigenden Anzahl an Besuchern in den vergangenen Jahren, sei auch das Sicherheitsrisiko gestiegen.