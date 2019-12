Blaulicht

11:35 Uhr | 05.12.2019

24 Einsatzkräfte waren vor Ort

Feuer in Stadtteilschule in Rahlstedt

In einem Anbau einer Schule in Altrahlstedt ist am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Hauptgebäude verhindern und den Brand löschen. Insgesamt waren 24 Einsatzkräfte vor Ort. Zuvor war ein Fenster aufgebrochen und das Lehrerzimmer durchwühlt worden. Die Polizei untersucht nun, ob es sich bei dem Feuer um Brandstiftung handeln könnte.