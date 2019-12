Stadtgespraech

14:24 Uhr | 04.12.2019

Egal ob Nachbarschaftshilfe, Sozialarbeit oder Sportverein

Jeder dritte Hamburger im Ehrenamt

Jeder dritte Hamburger engagiert sich ehrenamtlich. Das zeigt eine aktuelle Befragung für das SOS-Kinderdorf Hamburg. Laut der Umfrage zählt für Ehrenamtliche vor allem der Wunsch Menschen zu helfen. Dazu kommt bei nahezu allen Befragten die Freude an der ehrenamtlichen Tätigkeit, z.B. in der Nachbarschaftshilfe, in der Sozialarbeit oder beim Technischen Hilfswerk. Fast jeder Vierte engagiert sich in einem Sportverein. Morgen ist der internationale Tag des Ehrenamtes.