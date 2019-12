Wirtschaft

11:17 Uhr | 04.12.2019

Keine dauerhafte Lösung für Entsorgung

Menge an Hafenschlick deutlich gestiegen

In Hamburg ist die Menge an Schlick im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. Rund 2,2 Millionen Kubikmeter Schlamm wurden in den ersten drei Quartalen dieses Jahres bereits aus Elbe und Hafen geholt. 2018 waren es lediglich 1,6 Millionen. Das ergab eine kleine Anfrage der Hamburger CDU an den Senat. Offen bleibt, wohin der Hamburger Schlick in Zukunft gebracht werden soll. Derzeit wird er in der Nordsee entsorgt, diese Übereinkunft mit Schleswig-Holstein ist jedoch zeitlich begrenzt. Die Anfrage an den Senat ergab ebenfalls, dass sich eine dauerhafte Lösung deutlich verzögern wird.