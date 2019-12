Politik

17:57 Uhr | 03.12.2019

Bis 2050 soll Hamburg klimaneutral werden

Hamburger Senat legt Klimaplan vor

Erst am Freitag sind hier in Hamburg wieder rund 30.000 Menschen anlässlich des globalen Klimastreiks auf die Straße gegangen um für den Klimaschutz zu demonstrieren. Heute nun hat der Hamburger Senat nach monatelangen Verhandlungen einen Klimaplan vorgelegt. Die darin enthaltenen Ziele sind ehrgeizig. Bis 2030 will Hamburg die CO2 Emissionen um 55 Prozent reduzieren. Bis 2050 will die Hansestadt klimaneutral werden.