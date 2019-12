Gesellschaft

17:43 Uhr | 03.12.2019

Bundesweiter Start nach einjähriger Pilotphase

Online Plattform gegen Mobbing an Schulen

Um Mobbing an Schulen entgegenzuwirken,hat die Behörde für Schule und Berufsbildung die Online Plattform “Gemeinsam Klasse sein” ins Leben gerufen. Nach einer einjährigen Pilotphase in Hamburg,Schleswig Holstein und Bremen geht das Programm nun bundesweit an den Start.Die Plattform stellt Schulen digitale Unterrichtsmaterialien zum Thema Mobbing zur Verfügung, um die Schüler dabei zu unterstützen Regeln für ein respektvolles Miteinander zu erarbeiten. Mobbing ist die häufigste Gewaltform an Schulen und fast jeder sechste Schüler in Deutschland wird dabei zum Opfer.