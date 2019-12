Stadtgespraech

17:23 Uhr | 03.12.2019

Die Lemuren bekommen eine Überraschung

Verfrühter Nikolaus im Tierpark Hagenbeck

In Hagenbecks Tierpark scheinen die Uhren in diesem Jahr etwas anders zu ticken: Statt wie gewohnt am 6. Dezember kehrte der Nikolaus dort nämlich bereits heute ein. Und nicht nur für die Lemuren hatte er die eine oder andere Überraschung parat.