Stadtgespraech

14:30 Uhr | 03.12.2019

Erstmals seit 100 Jahren wieder

Meerforelle aus Nordsee in Duvenstedt gefangen

Zum ersten Mal seit 100 Jahren ist in einem Alsterlauf wieder eine Meerforelle in einem Laichgebiet gefangen worden. Der 55 Zentimeter große Fisch wurde bereits am 29. November in Duvenstedt geangelt. Die Forelle ist von der Nordsee aus den Alsterlauf hoch geschwommen. 25.000 kleine Meerforellen werden jedes Jahr in Hamburg ausgesetzt. Von dort aus steigen sie in die Nordsee auf. Nur die wenigsten Fische schaffen allerdings die Reise zu den Leichgebieten zurück nach Hamburg. Zur Stärkung der Fischbestände werden Angler von der Wirtschaftsbehörde finanziert.