19:40 Uhr | 02.12.2019

Rasant vom 02. Dezember 2019

Tim Tramnitz startet ab 2020 in der Formel4

Bereits 2016 haben wir den damals 11-Jährigen mit der Kamera in seinem Kart begleitet. Tim möchte in die Formel1, in die Formel 4 hat er es schon geschafft. Wir sind stolz auf den Hamburger Jung und drücken ihm die Daumen für seine weitere Karriere.