Verkehr

05:39 Uhr | 02.12.2019

Behörde warnt vor Stau-Chaos

Zwei A7-Vollsperrungen in dieser Woche

In der kommenden Woche müssen sich Autofahrer auf der A7 auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen. In der Nacht zu Dienstag wird die A7 zwischen 22 und 5 Uhr zwischen dem Dreieck Hamburg-Nordwest und Schnelsen-Nord voll gesperrt. Im selben Abschnitt wird die Autobahn dann am zweiten Adventswochenende von Freitagabend 22 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr noch einmal komplett gesperrt. Grund für die beiden Vollsperrungen sind die abschließenden Arbeiten am ersten Lärmschutztunnel in Schnelsen.