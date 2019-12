Politik

08:16 Uhr | 02.12.2019

Insgesamt 50 Vorhaben

CDU-Fraktion legt eigenen Klimaplan vor

Die Bürgerschaftsfraktion der CDU hat einen eigenen Klimaplan mit 50 Vorhaben entwickelt. Das geht aus einem Bericht von NDR 90,3 hervor. So soll der Energieverbrauch von Gebäuden zum Beispiel mit Hilfe von digitaler Technik um 30 Prozent reduziert werden. Außerdem schlägt die CDU vor, das Kraftwerk Moorburg auf Gas umzurüsten. Desweiteren sollen Park+Ride Parkplätze erweitert und das 365 Euro Ticket ausgearbeitet werden. Am Dienstag will der rot-grüne Senat seinen Klimaplan vorlegen. Am Mittwoch wird Bürgermeister Peter Tschentscher dann auch eine Regierungserklärung zum Klimaschutz abgeben.