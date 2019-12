Gesellschaft

07:48 Uhr | 02.12.2019

Ehemaliger Linienbus der Hochbahn

Duschbus startet erstmals in Hamburg

Der Duschbus für Obdachlose in Hamburg startet am Freitag. Dann wird es erstmals eine feste Route durch Hamburg geben. Menschen ohne festen Wohnsitz können in dem umgebauten Hochbahn-Bus duschen und sich mit frischer Wäsche versorgen. Bereits im April hatte die Hochbahn der Organisation "GoBanyo" den ehemaligen Linienbus übergeben. Dieser wurde mit drei Duschen und weiteren Sanitäreinrichtungen ausgestattet. Finanziert wird der Bus für Obdachlose durch Spenden. Auch das Spendenparlament beteiligt sich an dem Projekt.