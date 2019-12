Stadtgespraech

05:58 Uhr | 02.12.2019

Charity-Gala mit Modenschau

"Nacht der Kolibris" in Hamburg

Im Marriott Hotel hier bei uns in Hamburg hat am Wochenende zum ersten Mal eine Modenschau der ganz besonderen Art stattgefunden. Die Charity Gala Night „Die Nacht der Kolibris“ ist eine Charity-Modenschau mit Dinner zugunsten der Vereine Familienhafen Kinderhospiz und Hoffnungsbrücke e.V. in Hamburg. Zehn Models präsentierten mit einer bunten Show internationale Mode.Durch den Abend führte Hamburg 1-Moderator Thorsten Laussch. Aufgrund des positiven Feedbacks wird die Charity-Gala nächstes Jahr vermutlich erneut stattfinden.