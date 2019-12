Verkehr

13:22 Uhr | 01.12.2019

Behörde warnt vor Stau-Chaos

Zwei A7-Vollsperrungen in der kommenden Woche

In der kommenden Woche müssen sich Autofahrer auf der A7 auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird die A7 zwischen 22 und 5 Uhr zwischen dem Dreieck Hamburg-Nordwest und Schnelsen-Nord voll gesperrt. Im selben Abschnitt wird die Autobahn dann am zweiten Adventswochenende von Freitagabend 22 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr noch einmal komplett gesperrt. Grund für die beiden Vollsperrungen sind die abschließenden Arbeiten am ersten Lärmschutztunnel in Schnelsen.