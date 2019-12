Politik

11:26 Uhr | 01.12.2019

Sie sollen künftig den SPD-Vorsitz übernehmen

Walter-Borjans und Esken gewinnen Stichwahl

Olaf Scholz und Klara Geywitz scheitern beim Mitgliederentscheid um den Parteivorsitz der SPD. Stattdessen sollen der frühere NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken künftig die Parteispitze übernehmen. Das hat die SPD am Sonnabend bekannt gegeben. Die Mitglieder stimmten demnach mit rund 53 Prozent für Walter-Borjans und Esken, die als Kritiker der Großen Koalition gelten. Das Duo muss allerdings auf dem Parteitag in der kommenden Woche noch bestätigt werden. „Ich gratuliere Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zu ihrer Wahl zum Parteivorsitz. Eine geschlossene und geeinte SPD ist der Motor für gute Politik und kluges Regieren in unserem Land“, so Peter Tschentscher.