Politik

15:11 Uhr | 30.11.2019

Landesparteitag der Hamburger SPD

SPD setzt auf Regierungserfahrung

Auf ihrem Landesparteitag in Wilhelmsburg hat die SPD heute den Entwurf ihres Wahlprogramms für die kommende Bürgerschaftswahl vorgestellt. Schwerpunkte liegen in den Themen Verkehr, Wohnungsbau, Klimaschutz und Digitalisierung. Laut Spitzenkandidat Peter Tschentscher gehe es in dem neuen Regierungsprogramm um eine aktive Wirtschaftspolitik, gute Bildung und bezahlbaren Wohnraum. Die Bürgerschaftswahlen finden am 23. Februar 2020 in Hamburg statt.