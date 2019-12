Stadtgespraech

13:47 Uhr | 30.11.2019

Zwei Vorlesungen konnten bisher nicht stattfinden

Videomaterial soll neue Beweise liefern

Im Fall der Proteste gegen den Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke will die Polizei nun offenbar anhand des Bildmaterials, was die Studenten mit ihrem Handy aufgenommen haben, gegen die Störer ermitteln. Das geht aus einer internen E-Mail, die Lucke am Freitag seinen Studenten geschickt hatte, hervor. Lucke war zu Beginn dieses Semesters an seinen Lehrstuhl für Volkswirtschaft an der Hamburger Universität zurückgekehrt. Bisher konnten zwei Vorlesungen aufgrund von massiven Protesten gegen den AFD-Mitbegründer nicht stattfinden. Die Universität hatte daraufhin Strafantrag wegen der Störungen gestellt.