11:13 Uhr | 30.11.2019

Unfallursache noch unklar

86-Jähriger fährt frontal gegen Ampelmast

Am Freitagabend ist es an der Ecke Edmund-Siemers-Allee / Grindelallee zu einem Abbiegeunfall gekommen. Dabei ist ein Mann mit seinem Wagen über eine Verkehrsinsel frontal in einen Ampelmast gefahren. Der 86-jährige Fahrer wurde dabei verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Senior in den Ampelmast krachte, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.