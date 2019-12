Gesellschaft

18:33 Uhr | 29.11.2019

Erneuter Rückgang in Hamburg

Weniger HIV-Neuinfektionen

Die Anzahl der HIV-Neuinfektionen in Hamburg ist erneut zurückgegangen. Das gab SPD Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks heute anlässlich des Welt-AIDS-Tages bekannt. So infizierten sich im vergangenen Jahr ca. 150 Menschen neu mit dem Virus. Laut Robert-Koch-Instituts lebten Ende 2018 etwa 7.400 Menschen mit HIV in der Hansestadt.