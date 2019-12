Verkehr

18:21 Uhr | 29.11.2019

Mehr ÖPNV, dichtere Taktung

HVV erweitert Angebot

Da war wirklich wieder einmal ordentlich was los heute in der Stadt. Die Polizei hatte ja bereits im Vorfeld auf Straßensperrungen hingewiesen und vor Verzögerungen gewarnt. Es gab heute also nur einen Tipp: Sich mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln fortzubewegen. Für Fridays For Future Demonstranten ja sowieso eine klare Sache, zumal sich beim HVV passend dazu einiges tun soll.