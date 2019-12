Gesellschaft

17:17 Uhr | 29.11.2019

Über 30.000 Teilnehmer

Demonstration für besseren Klimaschutz

Am Freitagnachmittag haben sich laut Polizei rund 30.000 Demonstranten in der Innenstadt versammelt. Gemeinsam protestieren sie unter dem Motto „Neustart Klima“ für einen besseren Klimaschutz. Anlass für die Demonstration ist die UN-Klimakonferenz, die Anfang nächster Woche in Madrid startet. Die Proteste der Fridays for Future Bewegung verliefen nach Angaben der Polizei bislang friedlich.