Gesellschaft

16:58 Uhr | 29.11.2019

Das fordern die Demonstranten

Erneuter Klimastreik

In der Hamburger Innenstadt haben heute mehr als 30.000 Menschen für besseren Klimaschutz demonstriert. Wir haben uns unter den Aktivisten umgehört, was genau sie fordern und was sie selbst für den Klimaschutz tun.